Минэнерго РФ выступит заказчиком для всего топливно-энергетического комплекса

Минэнерго РФ выступит в роли квалифицированного заказчика для всего топливно-энергетического комплекса страны. Об этом 14 апреля заявил глава ведомства Сергей Цивилев, отвечая на вопрос «Известий».

Министр отметил, что предприятия получат долгосрочные контракты с загрузкой сроком на 6, 12 и 18 лет. Важным элементом стратегии станет система «шестилеток», действие которых продлится до 2042-го. Кроме того, Цивилев рассказал, что по поручению президента поставлена задача создания технологического суверенитета.

«Технологический суверенитет — это технологии, которые уже применяются в мире, но мы должны сами обладать всеми этими ключевыми технологиями. И не только обладать ключевыми технологиями, но уметь еще и производить оборудование для этих ключевых технологий», — пояснил глава Минэнерго.

Он указал, что «за каждой технологией есть ответственный» и под каждую формируются производители.

Ранее, 26 февраля, депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что Россия в настоящее время не заинтересована в возвращении западных нефтегазовых компаний, но открыта для обсуждений. По словам парламентария, сегодня страна способна самостоятельно покрывать потребности в нефтегазовой сфере, но может привлекать иностранные компании для разработки новых месторождений в будущем.