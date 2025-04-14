Глава МЧС доложил Путину о ситуации с весенними паводками в стране
Глава МЧС РФ Александр Куренков 14 апреля на совещании с правительством доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с весенними паводками в стране.
«Весеннее половодье началось немного раньше обычных сроков, но в целом проходит без существенных осложнений», — сообщил Куренков.
По данным главы МЧС, на сегодняшний день на территории РФ подтоплен один жилой дом, 88 приусадебных участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры. Куренков подчеркнул, что ведомство ведет постоянный мониторинг ситуации с весенними паводками. Для этого, в частности, используются технологии искусственного интеллекта.
Ранее в этот день Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары и не допускать тяжелых последствий. На совещании Куренков сообщил, что пожароопасный сезон открыт в 69 регионах России.