Эксперт дал советы по улучшению шумоизоляции в квартире

Современные технологии позволяют эффективно решить проблему шумового загрязнения в многоквартирных домах. Об этом «Известиям» 15 апреля рассказал менеджер по развитию сегментов DIY и «Акустика» компании РОКВУЛ Александр Коршунов.

По словам специалиста, оптимальное решение в вопросе шумоизоляции —комплексный подход к ней на этапе ремонта.

«Наиболее эффективный способ защиты от шума — это технология «коробка в коробке», когда звукоизолируют все поверхности помещения: стены, потолок и пол», — объяснил эксперт.

Как объяснил Коршунов, современный рынок предлагает различные решения для улучшения акустического комфорта: тонкие 10-миллиметровые звукоизоляционные панели для стен, сохраняющие полезную площадь, специальные подвесные системы для потолков, «плавающая» шумоизоляция для различных типов стяжек пола.

«Шум — один из главных раздражителей в городской застройке и наиболее частая причина конфликтов между соседями. Для борьбы с ним принимаются всё более и более жесткие меры», — отметил эксперт.

Он заявил, что в скором времени, возможно, нарушителям тишины придется платить немалые суммы за свои привычки. Однако ссор и штрафов можно избежать, если соблюдать правила акустической гигиены.

Ранее, 24 декабря 2024 года, строительный эксперт, генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев рассказал 24 декабря «Известиям» о том, как выбрать межкомнатные двери. По его словам, важно уделять внимание даже несущественным мелочам, например дверным ручкам. В первую очередь стоит присмотреться к используемому материалу: алюминиевые ручки лучше не приобретать, так как этот материал подвержен быстрому износу.