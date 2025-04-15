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Эксперт дал советы по улучшению шумоизоляции в квартире

Коршунов: лучший способ звукоизоляции в квартире — технология «коробка в коробке»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Современные технологии позволяют эффективно решить проблему шумового загрязнения в многоквартирных домах. Об этом «Известиям» 15 апреля рассказал менеджер по развитию сегментов DIY и «Акустика» компании РОКВУЛ Александр Коршунов.

По словам специалиста, оптимальное решение в вопросе шумоизоляции —комплексный подход к ней на этапе ремонта.

«Наиболее эффективный способ защиты от шума — это технология «коробка в коробке», когда звукоизолируют все поверхности помещения: стены, потолок и пол», — объяснил эксперт.

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Как объяснил Коршунов, современный рынок предлагает различные решения для улучшения акустического комфорта: тонкие 10-миллиметровые звукоизоляционные панели для стен, сохраняющие полезную площадь, специальные подвесные системы для потолков, «плавающая» шумоизоляция для различных типов стяжек пола.

«Шум — один из главных раздражителей в городской застройке и наиболее частая причина конфликтов между соседями. Для борьбы с ним принимаются всё более и более жесткие меры», — отметил эксперт.

Он заявил, что в скором времени, возможно, нарушителям тишины придется платить немалые суммы за свои привычки. Однако ссор и штрафов можно избежать, если соблюдать правила акустической гигиены.

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