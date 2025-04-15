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В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус

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Фото: пресс-служба ГК «ММЦ»
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В клинике высоких технологий «Белоостров» в Санкт-Петербурге стартовала подготовка к отбору ветеранов специальной военной операции (СВО), которым предстоит совершить первое в мире групповое восхождение на Эльбрус на протезах ног. Проект был организован в преддверии 80-летнего юбилея Победы группой компаний «Мой медицинский центр» и компанией «Бионика 2.0» при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества» и АО «КАВКАЗ.РФ».

Для комплексной диагностики и функционального тестирования в медучреждение приехали десятки участников спецоперации, которые прошли протезирование, потеряв в боях нижние конечности.

«После получения травмы хочется снова и снова испытывать себя на прочность, покорять новые вершины в прямом и переносном смысле, показать, на что такие люди с протезами, как я, способны в мирной жизни», — рассказал один из участников отборочного этапа программы Дмитрий Егоров.

В течение апреля ветераны пройдут диагностику сердца, сосудов и дыхательной системы, лучевые и клинические исследования, а также осмотры узкопрофильных врачей. Как отметила заведующая отделением функциональной диагностики клиники «Белоостров» Оксана Гуткина, разработанная для отбора участников программа уникальна. По ее словам, в результате анализов планируется отобрать 10 человек для следующего этапа подготовки.

Участвуют в подготовке и специалисты по протезированию. По словам протезиста нижних конечностей компании «Бионика 2.0» Виталия Дегтярева, перед ними стоит задача адаптировать протезы участников проекта под условия подъема в высокогорье и достичь максимальной безопасности для спуска вниз, когда на конечности ложится большая нагрузка.

«Усовершенствование протезов, тренировки, техническая поддержка на всех этапах проекта позволят нам не только реализовать задуманное, но и по завершении штурма Эльбруса изготовить для участников восхождения новые, индивидуальные протезы», — рассказал он.

Следующий этап программы пройдет в «СпортМедКлинике» на федеральной территории «Сириус» — в первом в России частном специализированном центре спортивной медицины и реабилитации. Там участников ждут двухэтапная физическая подготовка в гипоксической камере, позволяющей имитировать атмосферу высокогорья, тренировки на самом современном оборудовании для спортсменов и дополнительные исследования.

Само восхождение на высоту 5642 м над уровнем моря состоится в июле этого года.

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Ранее, 8 апреля, в «Народном фронте» рассказали о потерявшем ногу ветеране СВО Камиле, который создал детскую секцию самбо в Пскове. Кроме того, участник спецоперации регулярно занимается организацией различных мероприятий в госпиталях, помогает пострадавшим, привозя им средства для реабилитации, а также привлекает партнеров и спонсоров.

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