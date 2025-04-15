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Депутат попросил ФАС усилить контроль за ценами на пасхальные продукты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Федеральную антимонопольную службу (ФАС) просят усилить контроль за ценами на пасхальные продукты. С такой просьбой в ведомство обратился глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Светлое Христово Воскресение древнейший и самый важный христианский праздник для миллионов православных россиян. Доступность основных продуктов для празднования Пасхи несомненно должна быть обеспечена, в том числе при непосредственной помощи органов государственной власти», — говорится в документе, который есть у «Известий».

В документе также отмечается, что в последние годы в праздничные дни наблюдается резкий рост цен со стороны торговых сетей, что приводит к финансовым затруднениям для граждан России.

В этой связи депутат обращается с просьбой контролировать ситуацию с ценами на продукты, которые традиционно пользуются спросом перед Пасхой, такие как яйца, творог, сливочное масло, куличи и другие.

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Ранее, 11 апреля, сообщалось, что средний показатель трат по стране на Пасху составляет 2,5 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса лояльности «Апельсин». Основная статья расходов россиян — покупка ингредиентов: яйца, творог, сухофрукты, сметана. При этом 32% планируют потратить до 1 тыс. рублей на украшения, а 36% и вовсе ориентируются на сумму в районе 500 рублей.

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