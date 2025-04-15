Эксперт дал советы по ремонту в квартире старого пятиэтажного панельного дома

Покупая квартиру в пятиэтажном панельном доме 1960 года постройки, стоит проанализировать состояния общедомовых коммуникаций и несущих конструкций. С точки зрения последующего ремонта особое значение имеет серия дома, рассказал «Известиям» 15 апреля эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

«Хрущевка, несмотря на устаревшую архитектуру, по-прежнему остается доступным и массовым типом жилья, особенно в Москве. Именно поэтому она часто становится первым жильем для молодых семей или наследуемым активом. Но за видимой простотой стоит целый комплекс инженерных, конструктивных и юридических нюансов, которые неизбежно встают перед собственником с началом ремонта», — отметил он.

По его словам, владелец должен осознавать, что речь идет не просто о косметических правках, а о комплексной работе с пространством, в котором каждая мелочь имеет значение.

«Покупая хрущевку, следует начинать с анализа состояния общедомовых коммуникаций и несущих конструкций. С точки зрения последующего ремонта особое значение имеет серия дома: в панельных конструкциях почти все стены несущие, а значит, любые радикальные изменения планировки без проекта и согласования невозможны», — уточнил эксперт.

Он добавил: тот, кто рассчитывает снести стену между кухней и гостиной, может оказаться в ситуации, где техническое заключение не даст хода идее. Если же здание кирпичное и относится к поздним сериям, возможно, перепланировка пройдет быстрее, особенно если соблюдены требования строительных норм и правил.

«Ремонт начинается с демонтажа — в большинстве случаев приходится удалять всё: от старых обоев до деревянных полов, которые давно не соответствуют санитарным и конструктивным нормам. При замене электрики важно учесть, что алюминиевые провода в хрущевках не выдерживают нагрузку современного бытового оборудования — поэтому новая медная проводка и установка щитка становятся не просто желательной, а необходимой. Сантехника — отдельная тема: замена труб и радиаторов — стандартная практика, ведь протечки и прорывы в этих домах — не редкость», — сказал Орехов.

Он подчеркнул, что для тех, кто рассчитывает на экономию за счет самостоятельных работ, нужно сразу очертить границы: шпаклевку, поклейку обоев и укладку ламината еще можно освоить по видеоурокам, но в части инженерии и согласования выход на профессиональный уровень — это неизбежность. Даже натяжные потолки потребуют точного замера и аккуратного исполнения. При этом ремонт, особенно капитальный, предполагает планирование: юридическое — в части согласований, инженерное — в части замены коммуникаций, и финансовое — с учетом роста цен на материалы.

«Хрущевка — это пространство, где буквально каждый сантиметр должен быть осмыслен: компактность требует не просто красоты, а функциональности. Встроенные шкафы, раздвижные перегородки, перенос кухни в нишу, если позволяет проект, — всё это требует расчета и понимания, как не нарушить нормы. Юридическая сторона особенно чувствительна при перепланировке: любое изменение, связанное с «мокрыми зонами», вентиляцией или газом, должно быть отражено в проектной документации. Иначе владелец может столкнуться с рисками при продаже или при проверке со стороны жилищной инспекции», — заключил Орехов.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что 56% опрошенных россиян сталкиваются с конфликтами и ссорами в паре в процессе проведения ремонтных работ. Чаще всего причиной конфликтов становятся выбор отделочных материалов, выбор стиля интерьера, вопросы бюджета. Об этом говорится в результатах исследования компании «Лемана ПРО».