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Эксперт рассказал о биржевых фондах на золото

Шнейдерман: биржевой фонд на золото является самым популярным защитным активом
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Биржевые фонды, ориентированные на золото (ETF), представляют собой инвестиционный инструмент, позволяющий инвесторам приобретать доли в фонде, который инвестирует в физическое золото или золотые активы, рассказал «Известиям» 15 апреля руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Золото — это традиционно самый популярный защитный актив. В период геополитической и экономической нестабильности в золото уходят те, кто желает уберечь капитал от падения акций или от волатильности валюты (что сейчас и происходит из-за протекционистской политики Дональда Трампа), поэтому спрос на золото и на инструменты, связанные с ним, растет», — объяснил он.

По его словам, преимущества биржевого фонда на золото заключаются в его высокой ликвидности, удобстве покупки и продажи. В отличие от традиционной покупки золота в слитках, которая является малоликвидным активом, ETF предоставляет более гибкие условия для инвестирования.

Среди плюсов инструмента эксперт выделил отсутствие необходимости хранить физическое золото с соответствующими рисками его потери или кражи. Также не нужно лично отслеживать колебания. Биржевые фонды — это ликвидный инструмент, свою долю в ETF можно продать в любой момент. Для частных инвесторов с небольшим капиталом может быть важно, что для ETF относительно невысокий порог входа.

«Среди минусов — комиссии за управление брокеру, что снижает доходность, вероятные колебания цен на золото (поэтому золото обычно рассматривается как инструмент для долгосрочных инвестиций), как правило, коррекция приходится на периоды относительной экономической стабильности. Кроме того, есть инвесторы, для которых важно физическое владение золотом», — подытожил Шнейдерман.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

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В январе сообщалось, что каждый второй опрошенный россиянин составляет финансовый план на год. Об этом говорилось в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру». При этом 45% респондентов рассказали, что верхнеуровнево планируют ежемесячные расходы и доходы, оставляя за собой право корректировать стратегию в течение года.

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