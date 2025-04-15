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Особый церковный праздник 15 апреля — Великий вторник: строгие запреты, важные приметы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Великий вторник Страстной недели — один из значимых дней перед Пасхой. Он наполнен особым духовным смыслом, размышлениями о последних днях земной жизни Христа, Его наставлениях и неизбежной жертве во имя спасения человечества. В 2025 году он выпадает на 15 апреля. Об истории праздника, его традициях и запретах читайте в материале «Известий».

15 апреля — церковный праздник Великий вторник

Великий вторник — второй день Страстной седмицы, одного из самых глубоких и важных периодов в православном календаре. Его название отсылает к последнему мученическому отрезку жизни Христа, ведь на церковнославянском языке слово «страсть» означает «страдание».

Во вторник Иисус в последний раз обратился к народу в Иерусалимском храме, говоря о предстоящей ему жертве. Также он рассказал две притчи: о талантах и десяти девах. Эти евангельские образы содержат в себе важные богословские и нравственные смыслы, напрямую обращенные к каждому верующему.

В притче о талантах, приведенной в Евангелии от Матфея, содержится призыв к ответственному отношению к тем дарам и возможностям, которые были вручены человеку Богом. В ней хозяин, уезжая, дал своим рабам разное количество талантов (мера веса серебра), наказав приумножить полученное. Те, что получили их в большом количестве, справились с заданием, а получивший всего один закопал его в землю. Когда хозяин вернулся, он сурово наказал нерадивого раба за то, что он так пренебрег его даром.

Притча о десяти девах акцентирует внимание на теме грядущего Второго пришествия. Во времена Христа существовал свадебный обычай — подруги невесты должны были дождаться жениха ночью и встретить его, чтобы вместе отправиться на пир. Опоздавшие на праздник не допускались.

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В притче пять дев были мудры и взяли с собой побольше масла, чтобы встретить жениха, а другие пять отправились к нему без запаса. Когда у неразумных дев погас огонь, они попросили у разумных подруг масла, но те отказали, объяснив, что им тогда тоже не хватит. Пока девушки бегали за новым маслом, пир уже начался и присоединиться к гостям они не смогли. Притча завершается словами: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий».

Через эту метафору Христос подчеркнул необходимость духовной бдительности и внутренней готовности, которая не может быть отложена или восполнена в последний момент.

Покидая храм, Иисус обратился к ученикам с пророчеством о скором разрушении Иерусалима, сообщив, что от него не останется камня на камне. Это предсказание сбылось спустя несколько десятилетий. В 70 году нашей эры римские войска под командованием императора Тита полностью уничтожили священный город и его величественный храмовый комплекс.

Великий вторник — не торжественный праздник, он наполнен тишиной и требует от верующих переосмысления своего пути. Утреннее богослужение в храмах сопровождается пением тропаря «Се Жених грядет», совершается предпоследняя в году литургия Преждеосвященных Даров, имеющая особое значение в череде страстных служб.

Что можно делать и есть в Светлый вторник в 2025 году

Вторник Страстной недели — подходящее время для подготовки к Пасхе. Именно в этот день рекомендуется начинать закупку необходимых продуктов, продолжить которую можно в последующие дни — среду и четверг.

В этот день разрешается заниматься стиркой, мелким ремонтом одежды, перебирать и прятать зимние вещи, мыть шкафы, а также наводить порядок в доме. В старину во вторник старались умыть домашний скот снегом — предки верили, что это убережет животных от болезней.

В этот день можно посещать храм, молиться о прощении грехов, духовной крепости и мире в семье. Желательно провести день с близкими, почитать вместе Евангелие.

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Страстная седмица — период особо строгого поста. Согласно церковному уставу, в Великий вторник следует соблюдать сухоядение. Это значит, что в пищу разрешено употреблять только продукты растительного происхождения, не подвергавшиеся тепловой обработке: хлеб, овощи, фрукты, сухофрукты, ягоды, орехи и мед. Также нельзя добавлять в еду масло, даже растительное.

Помимо этого, в Великий вторник подают милостыню, помогают страждущим, приветствуется благотворительность. Однако важно помнить, что главное — не внешняя строгость или праведность, а искреннее стремление очистить сердце и подготовиться к встрече Пасхи.

Великий вторник Страстной недели: что нельзя делать

В Великий вторник запрещены развлекательные мероприятия, шумные встречи и светские праздники, нельзя петь и танцевать. Считается, что всё внимание в этот день должно быть сосредоточено на душе.

Физический труд должен быть умеренным и не отвлекать от молитвы и размышлений.

Не рекомендуется начинать новые дела, заключать сделки или принимать важные решения. Также нежелательно в дни Страстной недели выяснять отношения, ссориться и проявлять агрессию.

Страстной вторник: народные приметы 15 апреля

В народной традиции считалось, что по погоде 15 апреля можно предсказать летний урожай. Если утро солнечное и ясное — год будет плодородным.

Особое внимание предки обращали на птиц — если вороны летают высоко, значит, погода в ближайшие дни будет теплой и солнечной.

Ранее «Известия» рассказали, когда печь куличи, красить яйца, убирать в доме в Страстную неделю в 2025 году.

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