Солдата ВСУ приговорили к 16 годам за препятствование эвакуации в Курской области
Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), препятствовавший эвакуации мирных граждан из Кореневского района Курской области, был приговорен к 16 годам лишения свободы. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.
«Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении солдата 22-й отдельной механизированной бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) Александра Панова. Он признан виновным в совершении террористического акта в Курской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что боевик в сентябре 2024 года незаконно вторгся на российскую территорию. Находясь в селе Коренево Кореневского района, он минировал дороги и препятствовал эвакуации гражданского населения, угрожая применением оружия.
Панова задержали военнослужащие ВС РФ 13 сентября того же года. Приговором суда ему назначено лишение свободы сроком 16 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального времени — в исправительной колонии строгого режима.
Ранее в этот день сообщалось, что двое украинских боевиков по решению суда получили 15 и 15,5 года за участие во вторжении в Курскую область. Фигурантами уголовного дела о теракте, совершенном группой лиц, стали военнослужащие 61-й отдельной штурмовой бригады ВФУ Сергей Харсун и Святослав Мельник.
До этого, 12 апреля, следователи предъявили обвинение троим украинским военным, обстреливавшим село Ольговка в Курской области. В совершении террористического акта были признаны виновными военнослужащие 17-й танковой бригады ВФУ Игорь Дребеда, Евгений Крайванов и Николай Шевченко.