Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава Минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США
Сюжет:

Солдата ВСУ приговорили к 16 годам за препятствование эвакуации в Курской области

0
EN
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), препятствовавший эвакуации мирных граждан из Кореневского района Курской области, был приговорен к 16 годам лишения свободы. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

«Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении солдата 22-й отдельной механизированной бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) Александра Панова. Он признан виновным в совершении террористического акта в Курской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что боевик в сентябре 2024 года незаконно вторгся на российскую территорию. Находясь в селе Коренево Кореневского района, он минировал дороги и препятствовал эвакуации гражданского населения, угрожая применением оружия.

Панова задержали военнослужащие ВС РФ 13 сентября того же года. Приговором суда ему назначено лишение свободы сроком 16 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального времени — в исправительной колонии строгого режима.

Варварский след: ВСУ разрушили полсотни объектов культуры в Курской области
Когда они будут восстановлены и какие еще темы Владимир Путин обсудил с деятелями искусства

Ранее в этот день сообщалось, что двое украинских боевиков по решению суда получили 15 и 15,5 года за участие во вторжении в Курскую область. Фигурантами уголовного дела о теракте, совершенном группой лиц, стали военнослужащие 61-й отдельной штурмовой бригады ВФУ Сергей Харсун и Святослав Мельник.

До этого, 12 апреля, следователи предъявили обвинение троим украинским военным, обстреливавшим село Ольговка в Курской области. В совершении террористического акта были признаны виновными военнослужащие 17-й танковой бригады ВФУ Игорь Дребеда, Евгений Крайванов и Николай Шевченко.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025