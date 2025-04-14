Названы самые надежные автомобили в России

Внедорожник Mercedes-Benz G-класса оказался лидером рейтинга среди моделей с наименьшим процентом поломок среди автомобилей в России. Об этом 14 апреля сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze.

Эксперты проанализировали более 3 млн машинозаездов сети и более 18 тыс. интервью. Рейтинг надежности был составлен на основе среднего процента поломок для автомобилей в возрасте от трех до 23 лет, в исследовании участвовали 319 моделей авто.

Среди моделей лидером стал Mercedes-Benz G-класса, доля поломок у немецкого внедорожника самая низкая — 44,1%. На втором месте по надежности находится Toyota Camry (45,1%). Третью позицию занимает гибридный Toyota Prius (46%). Далее расположились Lexus GS, Skoda Superb, Skoda Yeti и BMW 5 серии, а также Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz C-класса и Skoda Octavia.

Самой надежной моделью Lada оказалась 2112 (50,8%), следом за ней расположились XRay (50,9%) и Vesta (50,9%), все они попали в середину рейтинга надежности. Среди китайских моделей лидером стал Geely Emgrand EC7 с долей поломок 50,3%, который оказался на 135-м месте рейтинга.

В рейтинге марок самой надежной в российских условиях эксплуатации стала Skoda с долей поломок 47,5%. Следом идут Mercedes-Benz (48,7%) и Toyota (48,9%), а также Lexus (49%) и BMW (49,1%).

Ранее в этот день автоэксперт Максим Ракитин рассказал, что главным признаком будущей поломки автомобиля являются посторонние запахи в салоне. Ракитин привел в пример запах бензина, которого быть не должно, за исключением случаев после заправки. К тревожным сигналам он отнес неправильную реакцию на завод и плохое держание холостых оборотов.

11 апреля руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал, что из-за работы системы «старт-стоп» возникают дополнительные нагрузки на двигатель и моторное масло, что требует особого внимания со стороны автовладельца.