Эксперты рассказали о резком росте спроса на новостройки в Москве
С начала 2025 года наблюдается бум спроса на квартиры в столичных новостройках. По итогам февраля 2025 года в столице России было продано на 31% больше квартир — 11,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), чем в том же периоде 2024 года. Об этом рассказали «Известиям» 15 апреля в консалтинговой компании CORE.XP.
В марте 2025 года в Москве объем предложений по продаже квартир на первичном рынке недвижимости уменьшился на 17% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 45,5 тыс. единиц.
Для сравнения, в декабре 2024 года динамика была отрицательной: в годовом выражении продажи упали на 18%.
«Рост спроса в начале 2025 года произошел на фоне рассрочек девелоперов и постепенного снижения ипотечных ставок. В свою очередь, сдержанный вывод нового объема жилья в продажу усилил интерес потенциальных покупателей», — подытожила директор направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева.
Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Самолет», где сообщалось об обязательных удобствах россиян при покупке квартиры. По мнению специалистов, в новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).