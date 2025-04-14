Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава Минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США
Сюжет:

СМИ заявили о плане Саудовской Аравии погасить долги Сирии перед Всемирным банком

Reuters: Саудовская Аравия желает погасить долги Сирии перед Всемирным банком
0
EN
Фото: Global Look Press/Valerie Plesch/dpa
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Саудовская Аравия намерена погасить долги Сирии перед Всемирным банком, что откроет возможность для выделения грантов на восстановление и поддержку государственного сектора Арабской республики. Об этом 14 апреля сообщило агентство Reuters.

«Это может быть признаком того, что важная поддержка Сирии со стороны арабских стран Персидского залива начинает материализоваться», — отмечается в публикации.

Такой шаг станет первым известным случаем финансирования Эр-Риядом Дамаска с момента передачи власти сирийским президентом Башаром Асадом.

Как уточняет Reuters, задолженность Сирии перед Всемирным банком составляет порядка $15 млн. Изначально Дамаск планировал погасить долги за счет замороженных за рубежом активов, но это намерение не было реализовано из-за недостатка иностранной валюты.

В материале также говорится, что представители Всемирного банка обдумывают возможность предоставления Сирии финансирования для помощи в восстановлении энергосистемы страны, а также для поддержки заработной платы в государственном секторе.

Сосед-покровитель: Тель-Авив решил взять юг Сирии под свой протекторат
Нетаньяху обеспокоился усилением Турции в САР

Президент России Владимир Путин 21 марта провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в ходе которых лидеры обсудили ситуацию в Сирии. На переговорах была подчеркнута важность сохранения единства Сирии.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что Европейский союз (ЕС) приостановил действие санкций против Сирии в сферах энергетики и транспорта. Уточнялось, что данная мера является частью усилий объединения по поддержке инклюзивного политического перехода в Сирии, а также ее оперативного экономического восстановления, реконструкции и стабилизации.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025