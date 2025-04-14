СМИ заявили о плане Саудовской Аравии погасить долги Сирии перед Всемирным банком

Саудовская Аравия намерена погасить долги Сирии перед Всемирным банком, что откроет возможность для выделения грантов на восстановление и поддержку государственного сектора Арабской республики. Об этом 14 апреля сообщило агентство Reuters.

«Это может быть признаком того, что важная поддержка Сирии со стороны арабских стран Персидского залива начинает материализоваться», — отмечается в публикации.

Такой шаг станет первым известным случаем финансирования Эр-Риядом Дамаска с момента передачи власти сирийским президентом Башаром Асадом.

Как уточняет Reuters, задолженность Сирии перед Всемирным банком составляет порядка $15 млн. Изначально Дамаск планировал погасить долги за счет замороженных за рубежом активов, но это намерение не было реализовано из-за недостатка иностранной валюты.

В материале также говорится, что представители Всемирного банка обдумывают возможность предоставления Сирии финансирования для помощи в восстановлении энергосистемы страны, а также для поддержки заработной платы в государственном секторе.

Президент России Владимир Путин 21 марта провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в ходе которых лидеры обсудили ситуацию в Сирии. На переговорах была подчеркнута важность сохранения единства Сирии.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что Европейский союз (ЕС) приостановил действие санкций против Сирии в сферах энергетики и транспорта. Уточнялось, что данная мера является частью усилий объединения по поддержке инклюзивного политического перехода в Сирии, а также ее оперативного экономического восстановления, реконструкции и стабилизации.