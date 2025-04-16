Наступила Великая среда Страстной недели: картинки и открытки с надписями и Иисусом, поздравления в прозе

Третий день Страстной седмицы посвящен последним дням, проведенным Иисусом в окружении учеников. В это время произошло два противоположных события: помазание Спасителя миром и предательство Иуды Искариота. «Известия» делятся открытками и поздравлениями в прозе с Великой средой.

Со Страстной средой – 2025: красивые картинки, православные открытки

Богослужения Страстной среды посвящены двум людям, находившимся рядом с Христом незадолго до его крестных страданий. В Евангелиях говорится, что всего за несколько дней до казни Иисус посетил дом Симона прокаженного в Вифании. Во время трапезы в комнату вошла женщина, известная распутным образом жизни. Упав перед Спасителем на колени, она омыла его ноги миром и отерла их собственными волосами. Ученики, ставшие свидетелями этой сцены, возмутились присутствием грешницы и напрасной тратой драгоценного ароматического масла. Однако Сын Божий остановил их, сказав, что таким образом женщина готовит его к погребению.

Фото: Global Look Press/Dr. Wilfried Bahnmüller Открытка со Страстной средой

Евангелисты расходятся в деталях этой истории. Иоанн сообщает, что всё это происходило не у Симона, а в доме Лазаря и девушкой, помазавшей ноги Христа миром, была сестра праведника Мария. Матфей и Марк не называют имени женщины, при этом уточняя, что она возлила миро на голову Иисуса. Лука указывает, что женщина, совершившая этот поступок, была грешницей и проливала не только миро, но и горькие слезы раскаяния.

Сгенерировано нейросетью Открытка со Страстной средой

Как бы то ни было, поступок неизвестной женщины трактуется как проявление искренней благодарности человека к Богу. Еще большую значимость ей придает тот факт, что до страшной казни Спасителя на кресте оставалось не так много времени, но безымянная грешница всё же успела сказать последнее «спасибо» и за себя, и за других заблудших.

Противоположностью этой женщины выступает Иуда Искариот. В то время как она проявила щедрость и покаяние, близкий друг и ученик Христа отправляется к иерусалимским старейшинам, чтобы предать его. За свое злодеяние он получит 30 сребреников, однако эти деньги не принесут ему ни удовлетворения, ни покоя.

Фото: Global Look Press/Dr. Wilfried Bahnmüller Открытка со Страстной средой

Поздравить знакомых, друзей и родственников с Великой средой помогут тематические открытки. Их можно отправить в мессенджере или опубликовать на своей странице в социальных сетях. Как правило, на них изображают женщину, помазавшую ноги Христа миром, а также самого Спасителя.

Фото: Getty Images/DigitalVision Vectors Открытка со Страстной средой

Что пожелать в Великую среду Страстной недели своими словами

Открытки и картинки с Великой средой будет уместно дополнить поздравлениями и теплыми пожеланиями. Вот несколько примеров:

«Поздравляю с Великой средой! Желаю тебе неотступно следовать по пути православной веры, быть верным своим идеалам и решительным в трудную минуту. Пусть Господь защитит тебя от обманов и пагубных страстей, а ангел-хранитель проведет невредимым сквозь года!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Великой средой

«С Великой средой! В этот светлый день мы вспоминаем о покаянии и подлости, об искренности и лицемерии, о смирении и губительной гордыне. Желаю вам быть честными с собой и окружающими, ценить друзей превыше денег, а добро — превыше славы. Пусть вера в Господа укажет вам правильный путь и не позволит потеряться во мраке!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Великой средой

«В Великую среду Страстной седмицы желаю тебе очистить душу от мирской суеты, впустить в сердце радость и вдохновение. Пусть твоя вера сияет, как путеводный луч маяка, а надежда никогда не угасает!»

«От всего сердца поздравляю с Великой средой! Пусть она будет светлой, чистой и радостной. Желаю вам мира в душе, согласия в семье, добрых помыслов и искренней любви!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Великой средой

«С Великой средой, с благодатным днем Страстной седмицы! Пусть пламя православной веры в твоей душе пылает ярче солнца, и в ее сиянии меркнут обиды, неудачи и сожаления. Желаю тебе крепкого здоровья, радостных дней и светлых надежд!»

Сгенерировано нейросетью Открытка с Великой средой

«Поздравляю с Великой средой! В преддверии святой Пасхи помни, что сад своей души следует оберегать от сорняков с особым старанием. Пусть на их месте растут и приносят обильные плоды щедрость, доброта, милосердие и любовь!»

Ранее «Известия» поделились поздравлениями и открытками с Великим вторником.