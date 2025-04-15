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Системный блок: в ОДКБ обеспокоены ситуацией в Афганистане

Что происходит в регионе и как на это реагируют в организации
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Фото: РИА Новости/Амир Исаев
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В ОДКБ обеспокоены ростом угроз в провинциях Афганистана, прилегающих к Центральноазиатскому региону, заявили «Известиям» в секретариате организации. Там добавили, что территория Афганистана остается источником вызовов, связанных с терроризмом, экстремизмом, а также наркопреступностью. На этом фоне Таджикистан готов начать первый этап реализации программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. При этом исключение «Талибана» из списка террористических организаций может сподвигнуть Кабул к более тесному взаимодействию с соседними странами для борьбы с терроризмом.

Таджикистан готов к первому этапу укрепления границы с Афганистаном

В Организации Договора о коллективной безопасности встревожены ситуацией в Афганистане.

— Союзники выражают обеспокоенность ситуацией в Афганистане и ростом угроз в провинциях, прилегающих к Центральноазиатскому региону коллективной безопасности ОДКБ. В связи с этим сохраняется востребованность политики расширения региональной координации в контртеррористической и антинаркотической сферах. В этом контексте реализация Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы имеет особое значение и актуальность, — рассказала «Известиям» пресс-секретарь секретариата ОДКБ Наталья Харитонова.

Она добавила, что для организации территория Афганистана по-прежнему остается источником вызовов, связанных с терроризмом, экстремизмом, а также с наркопреступностью.

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В обеспечении безопасности на этом участке важную роль играет именно Таджикистан, который с Афганистаном разделяет самая протяженная граница в Центральной Азии — 1,3 тыс. км. Программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы разрабатывалась еще с 2013 года и была принята Советом коллективной безопасности в ноябре 2024-го. В ней предусмотрено три этапа. На первом Таджикистан как координатор программы оценит возможности союзников в производстве вооружения и технических средств для охраны границы. Затем участники ОДКБ выберут источники финансирования и заключат первые контракты. На 2026–2027 годы уже запланированы поставки.

Третий этап (2027–2029 годы) подразумевает практическое обеспечение безопасности на всем участке таджикско-афганской границы. Пока информации о том, что именно представляет собой третий этап, немного. Вероятно, большая часть задач по укреплению границы ляжет на российскую сторону, сказал «Известиям» научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар. В Таджикистане располагается 201-я российская военная база — крупнейший российский военный объект за рубежом. При этом речи о вводе каких-либо дополнительных контингентов не идет, считает эксперт.

Недавно в ОДКБ детально обсудили реализацию первого этапа программы. 11 апреля генсек организации Имангали Тасмагамбетов встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и профильными чиновниками, включая министра обороны Таджикистана и секретаря Совбеза.

В целом все главы стран — членов ОДКБ придают большое значение программе в контексте противодействия региональным вызовам. Недавние визиты продемонстрировали готовность таджикской стороны к реализации первого и всех последующих ее этапов, сообщила «Известиям» Наталья Харитонова.

Риски терроризма в Центральной Азии

Ситуация с безопасностью на таджикско-афганской границе остается сложной. Еще в прошлом году, по данным командующего пограничными войсками Таджикистана, на сопредельной территории было сконцентрировано около 1,5 тыс. боевиков. В приграничной полосе со стороны Афганистана по-прежнему действуют международные террористические группировки, такие как «Джундалла», «Исламское движение Восточного Туркестана», отряды ИГИЛ (все перечисленные террористические группировки запрещены в РФ). Кроме того, смена власти в Сирии, вероятно, усугубила нестабильность.

— Некоторые из них срастились с «Талибаном» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. — Ред.) в период его пребывания в подполье, некоторые действуют на нелегальных условиях. В любом случае есть риск их вторжения в Таджикистан. Ситуация многократно усложнилась после захвата Дамаска вооруженной оппозицией, так как ряд боевиков из Центральной Азии были освобождены из сирийских тюрем и как минимум несколько сотен из них перебрались в афганское пограничье, — объясняет глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Вторжение может сопровождаться вылазками и внутренних ячеек исламистов. Например, в Киргизии действуют группы «Таблиги Джамаат» (признана террористической организацией, запрещена на территории РФ), которые в прошлом году были причастны к подготовке госпереворота в республике, отметил эксперт.

Омар Нессар считает, что ситуация на границе пока стабильная, но исключать эскалацию нельзя. Очевидно, что у афганских властей как минимум не хватает средств и ресурсов на борьбу с терроризмом. «Талибан» всё еще находится под санкциями, а США после вывода войск в августе 2021 года, что и спровоцировало переворот в стране, заблокировали местные валютные резервы. На данный момент они оцениваются примерно в $9,4 млрд. Всё это, безусловно, затрудняет процесс восстановления экономики и, как следствие, не дает Кабулу эффективно противостоять террористическим ячейкам.

В прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал вернуть талибам афганские золотовалютные резервы. Ташкент, хотя и приостановил свое участие в ОДКБ, тоже имеет весьма предметный интерес к обеспечению безопасности на границе с Афганистаном, хотя она намного меньше, чем у Таджикистана, — 144 км.

Ранее о необходимости возвращения средств заявляла и российская сторона. Вообще уровень взаимоотношений Москвы с новым Кабулом показывает, что как минимум верхушка «Талибана» проявляет волю к борьбе с терроризмом и старается улучшить ситуацию, обращает внимание Никита Мендкович. Этому вполне могут способствовать послабления в отношении талибов. Так, в марте Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности движения «Талибан» в России.

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В Таджикистане пока нет открытых призывов или инициатив по поводу талибов, но местные эксперты отмечают, что на официальных ресурсах в последние пару лет практически не встретишь критики движения. Можно предположить, что там рассматривается сценарий, подобный российскому.

Некоторые другие партнеры по ОДКБ уже сделали шаги навстречу афганскому правительству. В июне 2024 года Казахстан вывел движение из списка террористических организаций из экономических соображений. В сентябре примеру Астаны последовали и в Бишкеке, ссылаясь на необходимость укрепить региональную стабильность и поддерживать диалог с Кабулом. Движение в сторону признания «Талибана» в качестве поощрения, включая потенциальные экономические возможности, может сподвигнуть Кабул к более тесному взаимодействию с соседними странами для борьбы с терроризмом, резюмировал Нессар.

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