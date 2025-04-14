Корабль Blue Origin с Кэти Перри и невестой Безоса осуществил полет в космос
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- Корабль Blue Origin с Кэти Перри и невестой Безоса осуществил полет в космос
Ракета New Shepard компании Blue Origin с певицей Кэти Перри и невестой американского предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес 14 апреля успешно осуществила полет в космос.
«Астронавты New Shepard поднимались в космос со скоростью, превышающей скорость звука в три раза. Они прошли линию Кармана, международно признанную границу космоса, на высоте 100 км над Землей, прежде чем отстегнуться, чтобы парить в невесомости и смотреть на нашу планету», — уточняется на сайте компании.
Кроме Перри и Санчес в состав экипажа вошли кинопродюсер Кериэнн Флинн, телеведущая Гэйл Кинг, экс-ученый NASA Айша Боу и специалист в области биоастронавтики Аманда Нгуен.
Их полет продлился чуть больше 10 минут, после чего спускаемая капсула успешно приземлилась в районе стартовой площадки.
Ранее, 1 апреля, пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска совершил запуск для орбитального полета над полюсами Земли. В составе экипажа находились мальтийский бизнесмен и исследователь Чун Ван, первая женщина-космонавт из Германии Рабеа Рогге, австралийский исследователь Эрик Филипс и режиссер из Норвегии Яннике Миккельсен.