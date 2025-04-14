Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Хабаровском крае

Недалеко от Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края произошло ощущаемое землетрясение. Об этом 14 апреля сообщило главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале.

«Около 22 часов по местному времени (15:00 мск) в 8 км юго-восточнее города Комсомольск-на-Амуре зафиксировано землетрясение», — указано в сообщении.

По предварительной информации, магнитуда сейсмособытия составила 3,1, а его эпицентр находился на глубине 9 км. Кроме того, в ведомстве отметили, что местные жители могли ощущать небольшие толчки.

Уточняется, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Накануне землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке. Отмечалось, что толчки силой до 4 баллов ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе и Вилючинском городском округе.