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ФСБ рассекретила свидетельства о смерти пионера-героя Вити Коробкова в Крыму

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Фото: ТАСС/Евгений Халдей
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К 80-летию победы в Великой Отечественной войне управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило архивные материалы о казни пионера-героя Вити Коробкова и его отца, арестованных и расстрелянных нацистами в Крыму в 1944 году. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что управление рассекретило уникальные, ранее неизвестные широкой общественности архивные документы о гибели легендарного пионера-героя, его семьи, а также других участников крымских партизанских отрядов, противостоявших нацистам.

Несмотря на то что Коробков считается одним из пионеров-героев, подробностей о его гибели известно немного. В феврале 1944 года мальчика вместе с отцом арестовали в Феодосии, куда они прибыли по заданию партизанского отряда.

Согласно свидетельским показаниям советского разведчика Ибрагима Аганина, работавшего в немецком контрразведывательном органе, следователь и переводчики жестоко избивали арестованных, добиваясь от них информации о партизанской деятельности.

«Следователь Бюльд кричал на мальчика, что он не верит ему, и при мне начал избивать его. Он бил его своими здоровыми кулаками, и от каждого удара мальчик с силой ударялся о стенку. При мне мальчика ударил несколько раз кованым немецким сапогом и переводчик Ламп», — сказано в показаниях разведчика, которые приводит ТАСС.

Аганин отметил, что избиения Вити и его отца продолжались в течение трех-четырех дней, пока отец не пообещал рассказать всё ради спасения сына. Однако, как подчеркнули в УФСБ, ни он, ни его сын не выдали своих товарищей. Оба были казнены: отец — в конце февраля, Витя — 9 марта 1944 года.

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Ранее, 10 апреля, ФСБ рассекретила архивные документы о деятельности советских партизан в Крыму. Помимо этого, в республиканском управлении ФСБ рассказали о сожжении оккупантами деревень Шах-Мурза и Бакоташ, а также о расстреле живших там мужчин в лесу в 1943 году.

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