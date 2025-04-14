WP опубликовала требования Трампа для желающих избежать пошлин стран

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинет ряд требований на переговорах со странами, которые желают избежать высоких импортных тарифов со стороны Соединенных Штатов. Об этом 14 апреля сообщила газета Washington Post.

В частности, по данным издания, возможные запросы Вашингтона касаются закупки природного газа у американских фирм, снижения тарифов на экспорт из США и налогов для технологических гигантов Кремниевой долины. Кроме того, одним из условий станет обещание стран помешать Китаю использовать другие государства для поставок своей продукции в Соединенные Штаты.

По словам источников газеты, вовлеченных в переговоры, уже «вырисовывается более четкая картина» того, как могут выглядеть эти сделки.

Ранее в тот же день стало известно, что 17 апреля в Вашингтоне пройдут переговоры между США и Японией по вопросам импортных пошлин. Уточняется, что японский министр по восстановлению экономики Рёсэи Акадзава планирует выразить мнение о необходимости США получать «масштабные инвестиции Японии» для роста экономики государства и наличия рабочих мест.

Из-за паники граждан 10 апреля президент США отложил введение зеркальных пошлин на 90 дней для 75 стран. Американский министр финансов Скотт Бессент при этом заявил, что практически 70 стран связались с Вашингтоном с просьбами о проведении переговоров по вопросу тарифов.