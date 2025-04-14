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The Telegraph указала на главные недостатки немецких танков Leopard 2

The Telegraph: немецкие танки Leopard 2 терпят неудачу на поле боя в Украине
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Фото: TASS/FILIP SINGER
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Немецкие танки Leopard 2, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ), оказались неэффективным в условиях боевых действий в ходе украинского конфликта. Об этом 14 апреля сообщила газета The Telegraph.

«Leopard 2 не предназначены для украинского поля боя — они эффективны только при хорошей поддержке с воздуха, которой у Украины нет», — уточняется в публикации.

The Telegraph отмечает, что танки Leopard 2 уязвимы для атак беспилотников, а сложная конструкция и оборудование делают невозможным ремонт в полевых условиях. Уточняется, что поврежденные машины приходится отправлять в Польшу на восстановление.

В публикации подчеркивается, что из-за небольшого количества этих танков у ВСУ выход из строя даже нескольких единиц становится серьезным ударом по боеспособности вооруженных ими подразделений.

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Ранее в декабре бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил «Известиям», что ВСУ вынуждены ставить советские комплексы динамической защиты «Контакт-1» на западные танки Leopard и Abrams из-за уязвимости машин. В России же такая защита ставится почти на все танки, подчеркнул он.

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