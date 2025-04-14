Миллиардер Далио предупредил о крахе денежно-кредитной системы из-за пошлин США

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио заявил 13 апреля, что «беспокоится о чем-то худшем, чем рецессия» из-за торговой политики президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, что прямо сейчас мы находимся в точке принятия решений и очень близки к рецессии. И, боюсь, произойдет что-то хуже, чем рецессия, если мы с этим не сладим», — сказал Далио в эфире программы Meet the Press канала NBC.

Он предупредил, что текущая экономическая ситуация создает возможность для «краха денежно-кредитной системы», а также глубоких изменений внутри Соединенных Штатов и на мировой арене.

«Подобные времена очень напоминают 1930-е годы. Я изучал историю, и такие сценарии повторяются снова и снова», — сказал финансист.

В частности, по словам миллиардера, беспокоиться следует о перебоях в торговле и растущем долге США, а также о том, что развивающиеся мировые державы разрушают международную экономическую и геополитическую структуру, уточняет «Газета.Ru».

Газета The Washington Post 13 апреля предрекла экономический крах США и КНР из-за эскалации торговой войны. Уточняется, что данное противостояние повышает риск массовых экономических последствий и обострения конфликта между Вашингтоном и Пекином.