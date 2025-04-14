Автоэксперт назвал приметы скорой поломки машины

Если автовладелец хорошо знает идеальное состояние своей машины, то практически любое отклонение от нормы становится поводом для того, чтобы обратить на это внимание. Об этом главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал в понедельник, 15 апреля.

По словам автоэксперта, главным признаком будущей поломки автомобиля являются посторонние запахи в салоне. Ракитин привел в пример запах бензина, которого быть не должно, за исключением случаев после заправки. К тревожным сигналам он отнес неправильную реакцию на завод и плохое держание холостых оборотов.

«Какие-то внезапные ошибки электрики и электроники — это тоже предвестники какой-то небольшой или большой беды. Поводом для беспокойства является и скрип в тормозных колодках», — сказал автоэксперт в беседе с Lenta.Ru.

Специалист отметил, что чем громче становится посторонний звук и чем чаще он проявляется, тем больше поводов обратить на это внимание. Он добавил, что в каждой части автомобиля есть определенные стуки, скрипы, запахи, предвещающие какие-то неприятности в будущем.

Ранее, 11 апреля, руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал, что из-за работы системы «старт-стоп» возникают дополнительные нагрузки на двигатель и моторное масло, что требует особого внимания со стороны автовладельца.

Автолюбителям важно помнить: при активной эксплуатации в городских условиях и регулярной работе «старт-стопа» рекомендуется сокращать межсервисные интервалы примерно на 10-15%, чтобы избежать преждевременного износа двигателя и сохранить его ресурс, пишет Pravda.Ru.

9 апреля директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов рассказал, что скрежет при торможении может указывать на проблему с тормозными дисками, а свист из-под капота — на неполадки с приводным ремнем, сообщает 360.ru. Стук в двигателе иногда свидетельствует об износе поршней, а вибрирующий руль при торможении — о проблемах с подвеской, передает RT.

Если же автомобиль начал потреблять больше бензина, стоит проверить систему впрыска или кислородные датчики, уточняется на сайте kp.ru.

Кроме того, Константинов порекомендовал обращать внимание на выхлопные газы. Если всё в порядке, то они имеют светло-серый оттенок, а белый цвет выхлопа свидетельствует о попадании антифриза в цилиндры двигателя, передает НСН.