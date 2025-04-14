Отца и сына задержали по подозрению в поджоге двух релейных шкафов в Петербурге

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге отца и сына, причастных к поджогу релейных шкафов. Об этом 14 апреля сообщили в Telegram-канале транспортной полиции Северо-Западного федерального округа (СЗФО).

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих жителей Северной столицы, причастных к поджогу релейных шкафов. Ими оказались 46-летний мужчина и его 23-летний сын», — сказано в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, злоумышленники совершили деяние по указанию неизвестного куратора в мессенджере. За вознаграждение в размере 50 тыс. рублей сообщники вскрыли и подожгли два релейных шкафа, расположенных на железнодорожном перегоне станций Лигово – Стрельна между остановочными платформами Лигово – Сосновая поляна Красносельского района г. Санкт-Петербурга.

Помимо этого, правоохранители выяснили, что 23-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Уточняется, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Дело переквалифицируют по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), передает пресс-служба.

Ранее, 13 апреля, в ТЦ в Нахабино Московской области подростка, совершившего поджог, обманули мошенники и потребовали перечислить им 500 тыс. рублей. Когда подросток не смог найти такую сумму, злоумышленники предложили ему купить канистру с бензином и совершить поджоги.