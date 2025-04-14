Bloomberg назвало евро альтернативой доллару США на фоне тарифов Трампа

Евро становится альтернативой доллару США на фоне изменений в экономике, связанных с американскими пошлинами. Об этом 14 апреля сообщило агентство Bloomberg.

«Евро становится главным бенефициаром слабости доллара по мере того, как инвесторы переоценивают его роль в мировой финансовой системе после того, как президент [США] Дональд Трамп обрушил на рынки свои тарифы и вывел торговую войну с Китаем на новый уровень», — говорится в материале.

Отмечается, что на фоне пошлин американского лидера рост курса евро показал рекордный рост за последние 15 лет. При этом, по данным опроса Bloomberg FX, ни один из 51 респондента-трейдера не прогнозирует дальнейший рост евро выше $1,15 в 2025 году.

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович поделился в беседе с «Известиями» 10 апреля, что на фоне изменений в глобальной торговой архитектуре наблюдается постепенное снижение роли американской валюты в международных расчетах. По его словам, ослабление доллара станет неизбежным следствием, если администрация Трампа будет прямолинейно реализовывать свою тарифную политику.