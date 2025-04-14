Гуцул сообщила об обжаловании решения суда о ее помещении под домашний арест

Адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул обжаловали решение суда о ее помещении под домашний арест, так как из-за него она не может полноценно управлять автономией. Об этом политик сообщила 14 апреля перед началом нового судебного заседания по своему уголовному делу.

«Мы будем обязательно опротестовывать домашний арест, уже опротестовали, ждем, когда будет рассмотрена апелляция. Надеемся на правильное и законное решение со стороны судей», — приводит слова Гуцул Telegram-канал радио «Sputnik Молдова».

Глава Гагаузии добавила, что ее домашний арест подразумевает большие ограничения, в то время как Гагаузская автономия требует внимания и ее личного присутствия в столице региона — Комрате.

Адвокат Гуцул Наталья Байрам ранее в этот день заявила, что прокуратура Молдавии оспорила решение суда о переводе Гуцул под домашний арест. Защита политика, в свою очередь, подала встречный протест против указанного ограничения свободы для Гуцул, требуя отменить его совсем.

13 апреля директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Москва для реакции на ситуацию с задержанием Гуцул задействует все дипломатические ресурсы. Он отметил, что в самой Молдавии арест политика назвали предвыборным террором.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. После, 9 апреля, суд в Кишиневе вынес постановление о переводе главы Гагаузии под домашний арест на один месяц.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 3 апреля заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) следит за ситуацией с арестом Гуцул и подчеркивает необходимость соблюдения правовой процедуры и верховенства закона.