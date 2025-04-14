Кравцов заявил о готовности РФ к началу детской летней оздоровительной кампании

Система детского отдыха в РФ в целом подготовлена к началу оздоровительной кампании 2025 года. Об этом 14 апреля журналистам сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы в целом готовы к детской оздоровительной кампании», — заявил он, комментируя итоговое заседание коллегии министерства.

Кравцов напомнил, что программа воспитательной работы, по которой детские лагеря будут составлять планы и содержание смен, тоже утверждена на федеральном уровне.

Ранее, 2 апреля, заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко заявила, что необходимо возвращать родителям 20% от стоимости путевок для детей. По итогам заседания комитета Госдумы по защите семьи она отметила, что подавляющее большинство летних лагерей в России (83%) является пришкольными с дневным пребыванием, где дети находятся порядка четырех часов.