Самым популярным зарубежным направлением на майские праздники оказалась Турция

Самым популярным среди туристов направлением на майские праздники оказалась Турция. Об этом сообщил директор Национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер 14 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции «Туристический сезон – 2025: планы россиян на праздники».

По его словам, в топ самых популярных направлений на майские праздники неизменно входят Турция, Россия, Египет, Таиланд.

«Далее страны СНГ, такие как Грузия, Армения, Белоруссия, Узбекистан», — добавил Каганер.

Эксперт отметил, что на Турцию приходится около 30% общего объема поездок. Далее с одинаковым приростом в 15–16% следуют Россия и Египет, 10% — у Арабских Эмиратов.

Ранее, 10 апреля, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел опрос о том, какие направления у туристов оказались самыми популярными. С результатами ознакомились «Известия». Самым популярным у туристов направлением оказалась Италия — туда собираются отправиться в этом году 31,4% опрошенных россиян. Также интерес вызывают Франция (19,5%), Испания (13,0%), Германия (5,4%) и Греция (4,9%).