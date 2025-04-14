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Самым популярным зарубежным направлением на майские праздники оказалась Турция

Эксперт Каганер: в топ популярных направлений на майские праздники входит Турция
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Фото: Global Look Press/Onur Dogman
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Самым популярным среди туристов направлением на майские праздники оказалась Турция. Об этом сообщил директор Национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер 14 апреля в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции «Туристический сезон – 2025: планы россиян на праздники».

По его словам, в топ самых популярных направлений на майские праздники неизменно входят Турция, Россия, Египет, Таиланд.

«Далее страны СНГ, такие как Грузия, Армения, Белоруссия, Узбекистан», — добавил Каганер.

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Эксперт отметил, что на Турцию приходится около 30% общего объема поездок. Далее с одинаковым приростом в 15–16% следуют Россия и Египет, 10% — у Арабских Эмиратов.

Ранее, 10 апреля, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел опрос о том, какие направления у туристов оказались самыми популярными. С результатами ознакомились «Известия». Самым популярным у туристов направлением оказалась Италия — туда собираются отправиться в этом году 31,4% опрошенных россиян. Также интерес вызывают Франция (19,5%), Испания (13,0%), Германия (5,4%) и Греция (4,9%).

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