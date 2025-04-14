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Экс-глава АвтоВАЗа оценил потенциал авторынка России

Бу Андерссон: российский авторынок может вырасти до 3 млн машин в год
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Фото: Global Look Press/Belkin Alexey
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Российский автомобильный рынок, который по итогам прошлого года составил 1,57 млн легковых машин, имеет потенциал роста до 3 млн в год. Об этом 14 апреля заявил бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон на конвенции ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД), передает корреспондент «Известий».

«Прогнозирую, что в России будет производиться и продаваться около 1,5 млн автомобилей. Однако авторынок России имеет потенциал в 3 млн автомобилей», — сказал Андерссон.

Производство в автопроме должно быть локализованным: события после 2022 года показали, что Россия может самостоятельно создать производство любого типа, указал экс-глава АвтоВАЗа.

«Я убежден, что российский потребитель не должен быть лишен возможности приобретать самые интересные и современные автомобили с хорошим качеством и конкурентоспособной стоимостью владения. <...> Россия не может допустить повторения ситуации, когда поставщики удерживают власть и могут просто сократить или остановить производство», — подчеркнул Андерссон.

Прежде Бу Андерссон возглавлял Горьковский автозавод (2009–2013 годы), а с 2013-го по 2016 год был президентом АвтоВАЗа. Выступая на конференции, топ-менеджер отметил, что гордится периодом своей работы в российском автопроме.

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12 февраля сообщалось, что, как заявил Бу Андерссон, автомобильные бренды из Европы, США, Южной Кореи и Японии не потеряли интереса к авторынку России и в конечном счете вернутся в страну.

27 декабря 2024 года стало известно, что Бу Андерссон, который с 2021 года занимал пост гендиректора национального узбекского автопроизводителя UzAuto Motors, уходит из компании в связи с выполнением всех поставленных задач и завершением контракта. Одним из важнейших достижений компании за 3,5 года Андерссон назвал запуск массового производства двух популярных моделей — кроссовера Chevrolet Tracker и седана Chevrolet Onix.

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