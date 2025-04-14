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Многие туристы отправятся в Белоруссию на майские праздники

Эксперт Осипова: популярные санатории Белоруссии забронированы на майские праздники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Среди популярных направлений на майские праздники у российских туристов — Краснодарский край. Об этом 14 апреля сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции «Туристический сезон – 2025: планы россиян на праздники».

«Несмотря на то что официального решения по поводу полноценного открытия пока нет от Роспотребнадзора, все-таки Анапа идет практически без потерь на майские праздники, как утверждают туроператоры, несмотря на такой сложный старт сезона», — уточнила эксперт.

Она добавила, что в Анапе есть отели, которые очень любят — там большой набор услуг: открытые бассейны, закрытые бассейны.

«Турист может получить лечение и пребывание на территории отеля и полноценно отдохнуть», — объяснила Осипова.

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Кроме того, по ее словам, на майские праздники оказалась востребована Белоруссия. Все популярные санатории там уже практически забронированы.

Ранее, 23 марта, сервис лояльности «Апельсин» провел опрос о том, куда россияне собираются уехать на майские праздники. С результатами исследования ознакомились «Известия». Выяснилось, что в 2025 году среди российских направлений лидируют города Центральной России: Казань, Великий Новгород, Владимир, Ярославль и Калининград. Популярны и традиционные курортные локации — Сочи, Кисловодск, Анапа. Третьим по востребованности у жителей России стал Северный Кавказ.

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