Президент Эстонии утвердил закон о праве военных атаковать подозрительные суда

Президент Эстонии Алар Карис одобрил поправки в закон, позволяющие военным применять силу к судам, которые могут повредить кабели или иные объекты подводной инфраструктуры. Об этом 14 апреля сообщила телерадиокомпания ERR.

Уточняется, что изменения вносятся в закон об организации Вооруженных сил Эстонии, а также в законодательство об экономической зоне республики.

«Поправки <...> дают армии обороны [Эстонии] право реагировать в морской зоне Эстонии на угрозы инфраструктуре, обеспечивающей оказание жизненно важной услуги, объектам гособороны, портам и прочим сооружениям или оборудованию», — сказано в сообщении.

Ранее, 11 апреля, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал Эстонию главным инициатором заявлений, в которых предлагается топить подозрительные торговые суда в Балтийском море. При этом, по его словам, планы Таллина поддерживают не все страны Запада.

В тот же день в заливе Мууга, недалеко от острова Аэнга, силы обороны Эстонии задержали танкер Kiwala, который направлялся в Россию. При этом командующий военно-морским флотом Эстонии коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания заключалась в проверке документов и юридического статуса судна.