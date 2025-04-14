МИД Италии согласовал проведение ирано-американских переговоров в Риме

Италия дала положительный ответ на запрос о проведении следующего раунда переговоров между США и Ираном по ядерным вопросам, заявил 14 апреля министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

Ранее сообщалось, что переговоры, предположительно, пройдут 19 апреля.

«Мы дали зеленый свет проведению ирано-американских переговоров», — приводит заявление Таяни газета Corriere della Sera.

По его словам, Италия получила запрос от Омана, который играет роль посредника, и дала положительный ответ.

«Рим подтверждает свое звание столицы мира и посредничества. Это не первый раз, когда в нашей стране проходят подобные встречи, и мы готовы сделать всё необходимое и будем продолжать поддерживать все переговоры, которые могут привести к решению ядерной проблемы, а также к построению мира», — резюмировал министр.

Первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам завершился в Омане 12 апреля. В ходе встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в присутствии главы МИД Омана обменялись позициями своих правительств по данным вопросам.

По завершении встречи в МИД Ирана сообщили о продолжении переговоров через неделю. Аракчи уточнил, что в ходе второго раунда Иран обсудит с США рамки возможных соглашений. В свою очередь, Трамп отметил, что переговоры по Ирану проходят хорошо.