Карта спецоперации на Украине 14 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 14 апреля можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ накануне, 13 апреля, нанесли удар «Искандерами» по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. В результате уничтожено более 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В военном ведомстве также подчеркнули, что Киев продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

Кроме того, российская армия средствами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала шесть управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, а также 227 беспилотников (БПЛА) самолетного типа.

Также подразделения группировки войск «Север» на белгородском направлении поразили формирования механизированной бригады, бригады береговой обороны украинской армии и двух бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили до 95 военных.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 51 562 БПЛА, 601 зенитный ракетный комплекс (ЗРК), 22 833 танка и других боевых бронированных машин, 1 536 боевых машин РСЗО, 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.

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