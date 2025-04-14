Мужчина и женщина погибли из-за удара ВСУ по селу в Курской области
При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Забужевка Беловского района погибли два мирных жителя. Об этом 14 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате атаки погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина», — уточнил врио главы Курской области в своем Telegram-канале.
Он добавил, что женщина 1945 года рождения получила акубаротравму. Она находится под присмотром врачей, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Врио губернатора также призвал жителей региона не возвращаться в приграничные населенные пункты, куда по решению оперштаба запрещен въезд, до тех пор, пока там не будет безопасно.
Дрон ВСУ 11 апреля атаковал гражданский автомобиль в селе Ольговка Кореневского района Курской области, пассажир машины погиб. Уточняется, что ему было 24 года.