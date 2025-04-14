Собянин рассказал об открытии в ТиНАО школы, детского сада и здания суда
В ТиНАО открылся новый корпус школы №1788 для тысячи учеников, а также детский сад для 185 малышей и здание суда, в котором 20 залов заседаний, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, с учетом того, что население Новой Москвы увеличивается, город стремится развивать в этой части города транспортную, социальную, инженерную инфраструктуру.
В новом корпусе школы №1788, который открылся во Внукове, есть ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, мастерская, спортивные залы. А в детском саду в Коммунарке, который вошел в состав школы №2070, организовали многофункциональное пространство, объединяющее амфитеатр, музыкальный и физкультурный залы.
Кроме того, в Троицке открылось новое здание районного суда, помещения которого приспособили для маломобильных граждан. Здание оснастили современным оборудованием и системами безопасности.