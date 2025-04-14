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В Кремле назвали чрезвычайно полезными контакты Путина с Уиткоффом

Песков: встреча Путина и Уиткоффа была полезной и эффективной
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом позволили наладить эффективный контакт между двумя странами. Об этом 14 апреля заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Подобные контакты чрезвычайно полезны и весьма эффективны. Эффективны они за счет того, что фактически сложился очень востребованный канал для доведения информации друг для друга. Канал, посредством которого можно <...> от главы государства главе государства передавать различные элементы позиций по тем ли иным вопросам», — отметил он.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом на переговорах с Уиткоффом предметно не обсуждалась.

«Обсуждаемые вопросы весьма и весьма сложны, поэтому ждать каких-то моментальных результатов вряд ли было бы оправданно. Работа продолжается», — добавил Песков.

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Встреча президента России с Уиткоффом состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Она продлилась более четырех часов. В Кремле уточняли, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования.

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