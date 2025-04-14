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В Кремле не подтвердили план о встрече в Анкаре по безопасности в Черном море

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Фото: Global Look Press/Nina Liashonok
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Российская сторона не осведомлена о проведении переговоров по безопасности в Черном море с участием РФ и Украины в Анкаре 15–16 апреля. Об этом 14 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос «Известий».

Накануне сообщалось, что министерство национальной обороны Турции с 15 по 16 апреля организует встречу в Анкаре, в рамках которой военные представители зарубежных стран обсудят вопросы безопасности судоходства в Черном море. По данным телеканала CNN Türk, в рамках этих контактов якобы могла состояться встреча представителей Москвы и Киева.

«Здесь я никак не могу прокомментировать. <...> Я не могу это подтвердить», — заявил Песков на брифинге.

Он уточнил, что не понимает, о чем писали турецкие СМИ в контексте этой темы.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе Антальского дипломатического форума 11 апреля заявил, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем заключения справедливого и прочного мирного соглашения является приоритетной задачей для Турции.

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