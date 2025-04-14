Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, заявивший о готовности Берлина отправить на Украину дальнобойные ракеты Taurus в случае согласования с партнерами, является сторонником эскалации конфликта. Об этом 14 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом, судя по высказываниям господина Мерца, он является сторонником ужесточения позиции и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации», — отметил пресс-секретарь российского лидера на брифинге.

Он добавил, что аналогичную позицию поддерживают и в других столицах стран Евросоюза (ЕС).

«К сожалению, действительно европейские столицы не склонны к тому, чтобы искать какие-то пути выхода на мирные переговоры, а скорее склонны к тому, чтобы дальше провоцировать продолжение войны», — добавил Песков.

Мерц 14 апреля заявил, что Германия готова отправить на Украину дальнобойные ракеты Taurus после консультаций с европейскими союзниками. Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко заявил «Известиям», что слова Мерца являются провокацией и «подливанием масла в огонь». Он отметил, что данное решение является довольно странным с учетом тех усилий, которые предпринимаются в настоящее время для урегулирования конфликта и деэскалации.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель еще 16 февраля предостерегла Берлин от поставок Taurus Киеву. По ее словам, соответствующие меры напрямую вовлекут Германию в конфликт.