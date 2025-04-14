Автомобилями «из сердца Европы» оказались белорусские кроссоверы

На домене по адресу heartofeurope.ru 14 апреля открылся новый сайт белорусско-китайской марки Belgee. Изначально на этом сайте располагался таймер обратного отсчета, по истечении которого ожидалась премьера некоего автомобильного бренда «из сердца Европы».

На сайте представлены кроссоверы Belgee X50 и X70, которые являются Geely Coolray и Atlas Pro с другими шильдиками и выпускаются на белорусском заводе «Белджи». Эти модели представлены на рынке России с лета 2024 года. При этом другой российский сайт марки по адресу belgee.ru по прежнему работает.

Аналитики российского авторынка ожидали, что по истечении обратного отсчета будет представлена новая автомарка, которая может иметь отношение к Белоруссии, поскольку географически эта страна находится в центре Европы.

По итогам марта 2025 года на российском авторынке белорусский бренд Belgee оказался лидером среди автомобильных марок, появившихся в РФ за последние три года.

21 января сообщалось, что во второй половине 2025 года в России ожидается начало продаж седана Belgee S50. Он базируется на китайском Geely Emgrand и уже продается в Белоруссии.