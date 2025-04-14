ВСУ за сутки потеряли до 235 боевиков в курском приграничье
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 235 боевиков в курском приграничье за сутки. Об этом 14 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей», — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что российская армия также поразила четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» противника.
Кроме того, бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня Курской области.
Уточняется, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 74 тыс. боевиков, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 303 бронетранспортера, а также более 2 тыс. автомобилей.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что расчет беспилотного летательного аппарата «Иноходец» группировки войск «Север» уничтожил бронетранспортер и живую силу ВСУ в приграничных районах Курской области. В ведомстве уточнили, что личный состав ВСУ и их замаскированная бронетехника были обнаружены средствами воздушной разведки.