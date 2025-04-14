Советник Трампа Наварро опроверг напряженность в отношениях с Маском

Советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро 13 апреля сообщил, что у него нет напряженных отношений с главой департамента государственной эффективности США (DOGE) Илоном Маском, после негативного высказывания бизнесмена в его сторону.

«С Илоном всё в порядке. Меня называли и хуже», — сказал он телеканалу NBC News.

Кроме того, Наварро также положительно оценил работу, которую Маск проводит в рамках деятельности DOGE. По его словам, Маск привносит «колоссальный вклад в Америку».

Илон Маск 8 апреля назвал Наварро «идиотом». Так бизнесмен отреагировал на его заявление о том, что компания Tesla, принадлежащая Маску, закупает значительную часть комплектующих для электромобилей у зарубежных поставщиков.