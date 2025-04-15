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Россияне стали чаще покупать кондиционеры и другую климатическую технику

Почта Банк: россияне на 21% увеличили траты на климатическую технику
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В 2025 году россияне стали покупать кондиционеры и иную климатическую технику на 21% чаще по сравнению с началом 2024-го. При этом объем трат вырос на 33%, а средний чек — на 10%, он составил 28 813 рублей. Это следует из данных Почта Банка, с которыми ознакомились «Известия» 15 апреля.

В топе предпочтений покупателей — приобретение сплит-систем, напольных и мобильных кондиционеров, бризеров, а также прочего оборудования с фильтрацией воздуха. Одновременно выросли траты и на обслуживание техники — на 20%, а средний чек вырос на 13%, до 5189 рублей.

По оценке кредитной организации, это связано с тем, что население заблаговременно готовится к летнему сезону, который в 2025 году прогнозируется жарче обычного. Кроме того, большинство россиян предпочитают заранее проводить техническое обслуживание климатической техники из-за достаточно высокого спроса и цен на эти услуги в теплое время года.

Взялись за свое: россияне активно переходят на отечественные бренды техники
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Ранее, 23 февраля, сообщалось, что россияне стали больше предпочитать отечественные бренды бытовой техники и электроники. В 2024 году по сравнению с 2023-м их продажи в некоторых популярных категориях выросли в полтора-два раза, рассказали «Известиям» игроки рынка и эксперты. Глава SberDevices Денис Филиппов объяснил, что рост спроса на товары российского производства в ряде сегментов обусловлен тем, что работают они на программном обеспечении отечественной разработки. Это гарантирует стабильность работы и регулярность обновлений.

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