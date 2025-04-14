Так называемая коалиция желающих по возможному вводу военного контингента на Украину, которую сформировали страны Евросоюза (ЕС) и Великобритания, может помочь только в теории и в настоящее время не располагает основаниями для реальных действий. Соответствующее заявление 14 апреля сделал министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«Коалиция желающих — теоретическая военная сила, которая может быть привлечена на Украине, но на данный момент для этого нет условий и предпосылок», — заявил он в интервью газете La Stampa.

Он считает, что данная коалиция не может стать европейским столпом НАТО.

По его словам, европейский столп альянса составляют страны, входящие в него. Крозетто уточнил, что Европе необходимо обеспечивать оборону стран и меньше заниматься политическими обещаниями.

Американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас 12 апреля назвал «коалицию желающих» преступной организацией. По его словам, коалиция нацелена на продолжение украинского конфликта.

Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «коалиции желающих» 27 марта сообщил, что страны — участницы встречи единогласно решили, что время для отмены санкций против России еще не наступило. Он подчеркнул, что такая политика не сработает, пока на Украине не удастся установить мир.