Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава Минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США
Сюжет:

В МО Италии назвали «коалицию желающих» для помощи Украине теоретической силой

0
EN
Фото: REUTERS/Amel Emric
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Так называемая коалиция желающих по возможному вводу военного контингента на Украину, которую сформировали страны Евросоюза (ЕС) и Великобритания, может помочь только в теории и в настоящее время не располагает основаниями для реальных действий. Соответствующее заявление 14 апреля сделал министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«Коалиция желающих — теоретическая военная сила, которая может быть привлечена на Украине, но на данный момент для этого нет условий и предпосылок», — заявил он в интервью газете La Stampa.

Он считает, что данная коалиция не может стать европейским столпом НАТО.

По его словам, европейский столп альянса составляют страны, входящие в него. Крозетто уточнил, что Европе необходимо обеспечивать оборону стран и меньше заниматься политическими обещаниями.

Дрейф контингента: получит ли «коалиция желающих» гарантии от США
Союзники Киева упорствуют в желании послать своих солдат в зону конфликта

Американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас 12 апреля назвал «коалицию желающих» преступной организацией. По его словам, коалиция нацелена на продолжение украинского конфликта.

Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «коалиции желающих» 27 марта сообщил, что страны — участницы встречи единогласно решили, что время для отмены санкций против России еще не наступило. Он подчеркнул, что такая политика не сработает, пока на Украине не удастся установить мир.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025