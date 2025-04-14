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Бывшего вице-мэра Орла приговорили к пяти годам по делу о хищении при строительстве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Советский районный суд города Орла приговорил бывшего первого заместителя мэра города Олега Минкина к пяти годам колонии по делу о хищении при строительстве. Об этом 14 апреля сообщила прокуратура региона.

Согласно данным ведомства, с 2020 по 2022 год фигурант вместе с соучастниками похитил более 62 млн рублей из бюджета, исполняя муниципальные контракты на строительство школы и благоустройство площади Маршала Жукова в Орле, а также объектов в Ливнах.

Минкин, сговорившись с фактическим руководителем ООО «Техспецкомплект» Михаилом Маркиным и генеральным директором Владимиром Рябко, обеспечивал успешное прохождение конкурсных процедур для получения контрактов. В процессе работы сообщники подделывали сметную документацию, завышая стоимость материалов и заменяя их на более дешевые. Полученные средства от якобы выполненных контрактов переводились на счета аффилированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для дальнейшего «обналичивания».

Уточняется, что в схему также были вовлечены руководители субподрядной организации ООО «Р-Спорт» Ольга Гордиенко и Александр Роговнин, а также бывший главный инженер ООО «Водалюкс-М» Тарас Павлов.

Подсудимых признали виновными по по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Манкин получил пять лет лишения свободы, Роговнин — шесть лет колонии, а Павлов и Гордиенко были осуждены на четыре года каждый. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

«Уголовные дела в отношении Михаила Маркина, Владимира Рябко и двух других соучастников преступлений, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ, выделены в отдельное производство», — указано на сайте ведомства.

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