Председатель совета директоров СКА указал на важность проведения игр между КХЛ и НХЛ
Хоккейная дипломатия может оказать большое влияние на формирование мироустройства. Об этом 14 апреля «Известиям» заявил председатель совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев, комментируя возможные матчи между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Считаю, что хоккейная дипломатия, как и спортивная дипломатия в целом, может сыграть большую роль в строительстве нового мироустройства. И с учетом любви к хоккею и в нашей стране, и в Северной Америке идея, возникшая в ходе телефонного разговора двух президентов, Владимира Путина и Дональда Трампа, заслуживает всяческой поддержки», — заявил он.
18 марта президент США во время телефонного разговора поддержал предложение Путина провести хоккейные матчи в двух странах между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
11 апреля министр спорта, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Москва и Вашингтон на рабочем уровне обсуждают возможность проведения этих матчей.