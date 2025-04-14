Опубликованы кадры поджога подростком магазина в ТЦ в подмосковном Нахабино

Момент поджога подростком магазина в торговом центре в поселке Нахабино Московской области попал на видео. Кадры 14 апреля есть в распоряжении «Известий».

На них зафиксировано, как 13-летний подросток зашел в магазин и разлил рядом с вешалками с одеждой бензин. Впоследствии он совершил поджог жидкости. Происходящее юноша также фиксировал на камеру телефона.

Подросток сбежал после того, как пламя начало разгораться.

О пожоге накануне сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. Уточнялось, что в мессенджере подросток познакомился с девочкой, которая предложила встретиться. После с ним связались мошенники от имени сотрудников правоохранительных органов и заявили, что он является госизменником, поскольку передал данные украинской разведке.

Злоумышленники потребовали совершить поджоги, поскольку мальчик не смог найти установленную ими сумму в размере 500 тыс. рублей. В настоящее время подросток задержан.