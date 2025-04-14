Россия в 2026 году перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом 14 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он уточнил, что правительство РФ утвердило обновленную Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. По его словам, она содержит целый комплекс норм для улучшения качества жизни людей.

«Со следующего года перейдем за двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться дважды: с февраля — по уровню инфляции за прошлый год, с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ.

Еще одной задачей стратегии он назвал совершенствование предоставления медицинской помощи пожилым людям, в том числе в сельской местности. Он подчеркнул необходимость создавать условия для занятий пожилым людям досугом и спортом.

Мишустин назвал повышение качества жизни граждан старшего возраста важнейшей задачей. По его словам, люди должны получать всестороннюю помощь во всех жизненных ситуациях.

19 марта сообщалось, что для жителей Москвы в возрасте от 55 лет запустили бесплатную программу по коррекции и сохранению когнитивных функций. Целями занятий станут улучшение памяти, внимания, мышления, повышение стрессоустойчивости, решение проблем со сном. Это совместный проект столичного правительства и Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА, в котором разработки для сотрудников стратегически важных отраслей экономики адаптировали для москвичей старшего возраста.

В октябре минувшего года президент России Владимир Путин на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение» заявил, что продолжительность жизни в РФ должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет. Он отметил, что продолжительность жизни мужчин в стране пока ниже, чем женщин. Эту проблему, а также снижение дифференциации в показателях по этому параметру между регионами страны президент призвал решать последовательно.