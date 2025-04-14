Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол КНР заявил о планах Пекина развивать сотрудничество с Москвой в сфере ИИ
Мир
Трамп обвинил CBS News в искажении фактов и призвал лишить лицензии
Общество
Синоптик предупредила о стремительном повышении температуры в Москве
Мир
Каллас заявила о поставке двух третей из обещанных боеприпасов на Украину
Мир
США временно исключили импорт электроники из зеркальных пошлин
Общество
СК проводит проверку по факту незаконных обрядов мигрантов на Камчатке
Общество
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии рассказал о планах взорвать насосную станцию
Общество
Более 2,2 тыс. человек из курского приграничья воссоединились с родными с 12 марта
Общество
СК расследует атаку дронов ВСУ на тушивших дом в курской Лебедевке мирных жителей
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час
Мир
Прокуроры в Молдавии оспорили перевод главы Гагаузии под домашний арест
Мир
СМИ узнали о решении Голливуда продвигать семейные ценности из-за политики Трампа
Общество
ФСБ задержала доставившего в РФ мощные взрывные устройства гражданина Молдавии
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторскую деятельность в РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 52 дрона ВСУ над шестью регионами России
Мир
В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотой цепи на 8,6 млн рублей
Мир
В США заявили о превосходстве российской подлодки «Кондор» над американской техникой
Сюжет:

Россия в 2026 году перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россия в 2026 году перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом 14 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он уточнил, что правительство РФ утвердило обновленную Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. По его словам, она содержит целый комплекс норм для улучшения качества жизни людей.

«Со следующего года перейдем за двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться дважды: с февраля — по уровню инфляции за прошлый год, с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ.

Еще одной задачей стратегии он назвал совершенствование предоставления медицинской помощи пожилым людям, в том числе в сельской местности. Он подчеркнул необходимость создавать условия для занятий пожилым людям досугом и спортом.

Мишустин назвал повышение качества жизни граждан старшего возраста важнейшей задачей. По его словам, люди должны получать всестороннюю помощь во всех жизненных ситуациях.

Какая боль: возрастные диагнозы, от которых нет спасения
Врачи рассказали, какие проблемы со здоровьем беспокоят россиян после 20 лет и как избежать серьезных заболеваний

19 марта сообщалось, что для жителей Москвы в возрасте от 55 лет запустили бесплатную программу по коррекции и сохранению когнитивных функций. Целями занятий станут улучшение памяти, внимания, мышления, повышение стрессоустойчивости, решение проблем со сном. Это совместный проект столичного правительства и Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА, в котором разработки для сотрудников стратегически важных отраслей экономики адаптировали для москвичей старшего возраста.

В октябре минувшего года президент России Владимир Путин на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение» заявил, что продолжительность жизни в РФ должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет. Он отметил, что продолжительность жизни мужчин в стране пока ниже, чем женщин. Эту проблему, а также снижение дифференциации в показателях по этому параметру между регионами страны президент призвал решать последовательно.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025