Жителя Херсонской области задержали по делу об участии в запрещенном формировании

Сотрудники УФСБ России по Херсонской области задержали местного жителя, который причастен к деятельности незаконного вооруженного формирования. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что с декабря 2015 года фигурант добровольно присоединился и принимал участие в деятельности незаконного военного формирования, действовавшего на территории Киева. Основные цели группировки включали не только осуществление продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма с украинской стороны, но и подрыв целостности России, а также вооруженную борьбу за возвращение полуострова в состав Украины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК России «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации». Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

8 апреля в Чехии прокуратура обвинила гражданина Лукаша Пашкуляка в совершении уголовного преступления. Он стал частью армии Вооруженных сил Украины без разрешения президента республики. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.