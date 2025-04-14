Седан Lada Granta вернул звание лидера авторынка России

Модель Lada Granta вернула себе первое место в рейтинге продаж новых автомобилей в России. По итогам 15-й недели 2025 года (7–13 апреля) в стране было реализовано 1178 таких седанов, передает аналитическое агентство «Автостат» 14 апреля.

На втором месте оказался кроссовер Haval Jolion с результатом 1005 единиц. По итогам 14-й недели этот китайский кроссовер стал лидером рынка, в 2025 году это произошло впервые. Третье место досталось Chery Tiggo 7 Pro Max (725 шт.), пятерку дополнили седан и универсал Lada Vesta (720 и 667 ед.).

Десятку самых продаваемых в РФ моделей по итогам прошлой недели дополнили Lada Niva Legend (644 ед.) и Niva Travel (632 ед.), лифтбеки и универсалы lada Granta (616 и 547 ед. соответственно), а также кроссовер Geely Monjaro (519 ед.).

Всего по итогам 15-й недели нынешнего года в РФ было продано 19,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 20% меньше, чем неделей ранее, и на 33% ниже результата годичной давности.

10 апреля сообщалось, что в январе—марте 2025 года в России закрылись 213 китайских автосалонов из-за потери инвесторов. Это больше, чем за весь 2023 год (187 автосалонов), и в три раза больше, чем в I квартале прошлого года (67 шоурумов).

До этого, 7 апреля, стало известно, что средняя цена нового автомобиля в I квартале 2025 составила 2,96 млн рублей. Среди марок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее заметно потеряли в цене машины брендов «Москвич» (–14,7%) и Omoda (–4%).