Более 2,2 тыс. человек из курского приграничья воссоединились с родными с 12 марта
Более 2,2 тыс. человек воссоединились с родственниками с момента освобождения Суджи в Курской области. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Уже восстановлена связь с родственниками более чем 2,2 тыс. граждан», — говорится в Telegram-канале.
По данным ведомства, на телефон горячей линии Главного управления (ГУ) МЧС РФ по Курской области поступило свыше 22 тыс. обращений.
13 марта военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России рассказали об эвакуации жителей после освобождения села Казачья Локня. Вывоз проходит в сложных условиях: местность из-за весенней распутицы труднопроходима, а трасса по-прежнему опасна.