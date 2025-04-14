Туристов попросили не трогать детенышей косуль в Ялтинском заповеднике

Сотрудники Ялтинского заповедника обратились к туристам с просьбой не трогать детенышей косуль и оленей. Скоро у копытных животных начнет появляться потомство, и специалисты заранее рассказали гостям заповедника, как лучше вести себя при встрече с малышами.

По словам сотрудников заповедника, юные копытные впадают в ступор, когда к ним приближаются люди или чужаки. Это их уникальная защитная особенность — оставаться неподвижными, когда им грозит опасность. Кроме того, у детенышей нет яркого природного запаха, что дает им возможность оставаться незамеченными для хищников. Человек при прикосновении к животным может оставить свой ароматический след, а это может навредить потомству.

Посетителям заповедника советуют не оставлять рядом с малышами домашних животных, не фотографироваться, присаживаясь рядом, не оставлять рядом с дикими животными посторонние предметы, не пытаться их кормить, пишет ИА SevastopolMedia.

Ранее в Севастополе, в Крыму, подвели итоги первого года мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, грибов и животных. Биологи нашли новые локации, где растут дремлик тонкогубый и коровяк восточный. Численность бабочника колыванского осталась стабильной. А вот жука-оленя стало даже больше. Наблюдение проводилось в заповеднике «Байдарский».