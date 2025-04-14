СК расследует атаку дронов ВСУ на тушивших дом в курской Лебедевке мирных жителей

Следственный комитет (СК) РФ расследует атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на людей, которые тушили дом после обстрела села Лебедевка Суджанского района Курской области, в результате чего погибли люди. Об этом 14 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Очевидица поделилась, что в феврале 2025 года украинские боевики сбросили взрывное устройство на гражданских, в том числе на ее отца, которые тушили дом после обстрела. Она уточнила, что ее отец и еще один мужчина погибли сразу. Два человека получили ранения, однако один из них впоследствии скончался.

«По указанным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — сообщила Петренко.

По ее словам, в ходе предварительного следствия установят и привлекут к ответственности представителей украинской армии, которые причастны к преступлению.

10 апреля Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по факту убийств мирных жителей села Махновка Курской области. Установлено, что в результате обстрела жилых домов села украинскими боевиками погибли девять мирных жителей.